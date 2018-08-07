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Судью из Ивано-Франковской области поймали на взятке за обещание не менять арбитражного в деле

Одного из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области задержали во время получения 3 тысяч евро взятки от местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В целом взятка должна была составлять 5 тысяч евро.

Судья взял эти деньги в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, которое находится у него на рассмотрении.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), продолжаются следственные (розыскные) действия и обыски по месту работы и жительства судьи.

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