Судью из Ивано-Франковской области поймали на взятке за обещание не менять арбитражного в деле

7 августа, 2018, 19:05

Одного из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области задержали во время получения 3 тысяч евро взятки от местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В целом взятка должна была составлять 5 тысяч евро.

Судья взял эти деньги в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, которое находится у него на рассмотрении.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), продолжаются следственные (розыскные) действия и обыски по месту работы и жительства судьи.