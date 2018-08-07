Судью из Ивано-Франковской области поймали на взятке за обещание не менять арбитражного в деле
7 августа, 2018, 19:05
Одного из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области задержали во время получения 3 тысяч евро взятки от местного жителя
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В целом взятка должна была составлять 5 тысяч евро.
Судья взял эти деньги в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, которое находится у него на рассмотрении.
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), продолжаются следственные (розыскные) действия и обыски по месту работы и жительства судьи.
- Напомним, прокурора из Жмеринки схватили во время получения $6 тыс. взятки от обвиняемого.
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