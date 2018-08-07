Стартует Всеукраинская акция #ПрапорНезалежності

7 августа, 2018, 18:27

Скоро Украина будет праздновать День Независимости и День Флага. Именно к этим важным праздникам телеканал “Еспресо” инициировал Всеукраинскую акцию #ПрапорНезалежності

Цель акции: популяризировать национальный флаг и ввести традицию каждый год на День Флага и День Независимости Украины, 23 и 24 августа, украшать пространство вокруг себя украинской символикой, а именно - флагом.

«Уже второй год подряд телеканал "Еспресо" инициирует проведение акции #ПрапорНезалежності. В прошлом году мы это делали вместе с пластунами, а в этом году планируем расширить спектр вовлеченных в акцию. Кредо "Еспресо" - украинский взгляд на мир. Украина для нас является ценностью, ее независимость, язык, культура, история и, в частности, флаг, как символ нашей независимости. Во время акции #ПрапорНезалежності с сегодняшнего дня и до 22 августа включительно будем призывать всех украинцев подготовить к 23 и 24 августа украинскую символику, чтобы в эти два дня пространство вокруг было сине-желтым», - рассказывает директор по маркетингу телеканала «Еспресо» Николай Типусяк.

Присоединиться к акции #ПрапорНезалежності можно несколькими способами. Каждый украинец может распространить ролик со страницы «Еспресо» в Facebooк. На сайте espreso.tv можно скачать листовку с призывом к соседям, распечатать ее и повесить в подъезде. Есть и специальные открытки для коллег по работе.

«В этом году мы будем предлагать компаниям , чтобы они напоминали работникам о таких двух днях. Обратимся к сети супермаркетов, с просьбой, чтобы ближе к 14 августа украинскую символику разместили в прикассовой зоне», - продолжает Николай Типусяк.

Акцию #ПрапорНезалежності уже поддержали известные украинские певцы, звезды, директора крупных предприятий, консульства. Ролики регулярно транслируются в эфире "Еспресо". Вскоре присоединятся кинотеатры.

Телеканал «Еспресо» готов показывать интересные истории связанные с флагом. Свои обращения и приветствия могут посылать семьи, громады, коллективы, бойцы АТО. Все они будут опубликованы на сайте espreso.tv.