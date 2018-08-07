СНБО проведет заседание по противодействию вмешательства России в выборы-2019, - Порошенко

7 августа, 2018, 08:44

Совет национальной безопасности и обороны должен подготовить заседание по противодействию вмешательство Кремля в выборы 2019 года

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он напомнил, что в 2019 году Украину и многих ее партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу.

При этом как киевская власть, так и западные коллеги не сомневаются, что Кремль готовит масштабные вмешательства в избирательные процессы, чтобы "сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы".

"Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", - подчеркнул Порошенко.