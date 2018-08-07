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Российские оккупанты из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе

В течение текущих суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединское.

В районе Новолуганского позиции ООС было обстреляно из 82-мм миномета. Потерь среди украинских военных нет.

 

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