"Тримай мене": "Бумбокс" и The Gitas записали акустику на общий хит
7 августа, 2018, 16:01
Украинские группы "Бумбокс" и The Gitas презентовали новую версию совместного трека "Тримай мене". На этот раз она акустическая
Солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк и фронтмен The Gitas Саша Чемеров хотели записать общую песню еще 10 лет назад. Но работать над ней начали только летом прошлого года.
Из-за того, что The Gitas долгое время были в США, свои партии группы писали на расстоянии. Они выпустили две версии трека: одна была общей, вторую записал сам Чемеров. Третью же они сделали акустической.
По словам музыкантов, главное, что есть в песне - это "воздух, который остается для слушателя". В ней каждый может найти собственный смысл.
- Напомним, группы также сняли клип к песне "Тримай мене". Съемки проходили на Украине, в итальянском Неаполе, Помпеях и заброшенном городе Крако. А The Gitas в поисках уникальных локаций катались по Калифорнии.
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