"Тримай мене": "Бумбокс" и The Gitas записали акустику на общий хит

7 августа, 2018, 16:01

Украинские группы "Бумбокс" и The Gitas презентовали новую версию совместного трека "Тримай мене". На этот раз она акустическая

Солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк и фронтмен The Gitas Саша Чемеров хотели записать общую песню еще 10 лет назад. Но работать над ней начали только летом прошлого года.

Из-за того, что The Gitas долгое время были в США, свои партии группы писали на расстоянии. Они выпустили две версии трека: одна была общей, вторую записал сам Чемеров. Третью же они сделали акустической.

По словам музыкантов, главное, что есть в песне - это "воздух, который остается для слушателя". В ней каждый может найти собственный смысл.