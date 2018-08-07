"Славия" - "Динамо". Из-за жары фанов будут поить водой со льдом
7 августа, 2018, 11:26
В Праге во время матча Лиги чемпионов между "Славией" и "Динамо" болельщикам будут бесплатно раздавать воду со льдом
Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.
Такое решение принято из-за прогноза синоптиков о повышении температуры воздуха до 34 градусов. Подобная практика уже была опробована на "Эден Арене" в последнем домашнем матче "Славии" против "Опавы".
"Динамо" сыграет сегодня со "Славией" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, матч начнется в 20:30 по киевскому времени.
- Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо сделал прогноз на игру киевлян против чешского клуба.
- "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
- Ранее киевский клуб обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
- 3 августа в центральном матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле победил "Шахтер" - 1: 0.
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