"Славия" - "Динамо". Из-за жары фанов будут поить водой со льдом

7 августа, 2018, 11:26

В Праге во время матча Лиги чемпионов между "Славией" и "Динамо" болельщикам будут бесплатно раздавать воду со льдом

Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.

Такое решение принято из-за прогноза синоптиков о повышении температуры воздуха до 34 градусов. Подобная практика уже была опробована на "Эден Арене" в последнем домашнем матче "Славии" против "Опавы".

"Динамо" сыграет сегодня со "Славией" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, матч начнется в 20:30 по киевскому времени.