 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Славия" - "Динамо". Из-за жары фанов будут поить водой со льдом


фото: slavia.cz
В Праге во время матча Лиги чемпионов между "Славией" и "Динамо" болельщикам будут бесплатно раздавать воду со льдом

Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.

Такое решение принято из-за прогноза синоптиков о повышении температуры воздуха до 34 градусов. Подобная практика уже была опробована на "Эден Арене" в последнем домашнем матче "Славии" против "Опавы".

"Динамо" сыграет сегодня со "Славией" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, матч начнется в 20:30 по киевскому времени.

  • Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо сделал прогноз на игру киевлян против чешского клуба.
  • "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
  • Ранее киевский клуб обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
  • 3 августа в центральном матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле победил "Шахтер" - 1: 0.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2018 вторник

6 августа, 2018 понедельник

больше новостей

7 августа, 2018 вторник

6 августа, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать