"Сделайте меня, как в Instagram": пластическую хирургию всколыхнул тренд на фильтры в соцсетях
В частности, речь идет о Snapchat, Instagram или FaceTune, пишет The Washington Post.
Огромное отличие этой тенденции в пластической хирургии от предыдущих - в том, что раньше люди хотели выглядеть идеально в реальной жизни. Теперь операции нужны для того, чтобы лучше выглядеть на фотографиях: так, будто на человека наложен фильтр.
Например, в Snapchat приложение для создания графических сообщений имеет более 20 фильтров. Кроме добавления цветочков или щенячих ушей, фильтры могут "сделать" человеку веснушки, длинные ресницы, широкие глаза и безупречную кожу. Facebook, Instagram и Twitter также позволяют людям редактировать свои фотографии в приложении перед загрузкой.
"Это довольно тревожная тенденция. Те, кто пытается "отфильтровать себя", в результате просто размывают границы реальности с фантазиями, пытаясь вынести виртуальность в настоящий мир".
Хирурги отмечают, что в данном случае вмешательство может только испортить отношения пациента со своим телом, поскольку мода на виртуальную внешность меняется чаще, чем идеалы красоты.
Тем временем женщины по всему миру выступают за натуральность и уничтожениея стандартов красоты "с фотошопом". Так, шведский бренд одежды H & M отказался от ретуши фотографий моделей в купальниках.
- А плюс-сайз модель возмутилась ее отретушироваными снимками, где ее сделали "меньше". Латесия Томас написала в сети о том, как отретушировали ее снимки, уменьшив ее формы, и обманули зрителей.
- Отказаться от ретуши фото решил и косметический бренд Dove, пообещав использовать настоящие фотографии моделей без фотошопа.
- Тем временем разработчики из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул считают ретушь фотомоделей не главной проблемой Интернета: они разработали нейросеть, которая "дорисовывает" купальники женщинам на снимках, где они позируют обнаженными. Говорят, что это для безопасности детей.
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