7 августа, 2018, 15:23

Медики из Бостонского университета в новом исследовании рассказали, что в сфере пластической хирургии появилась новая тенденция: люди хотят изменить свое тело, чтобы оно было похожим на изображения фильтров мобильных приложений и социальных сетей

В частности, речь идет о Snapchat, Instagram или FaceTune, пишет The Washington Post.

Огромное отличие этой тенденции в пластической хирургии от предыдущих - в том, что раньше люди хотели выглядеть идеально в реальной жизни. Теперь операции нужны для того, чтобы лучше выглядеть на фотографиях: так, будто на человека наложен фильтр.

Например, в Snapchat приложение для создания графических сообщений имеет более 20 фильтров. Кроме добавления цветочков или щенячих ушей, фильтры могут "сделать" человеку веснушки, длинные ресницы, широкие глаза и безупречную кожу. Facebook, Instagram и Twitter также позволяют людям редактировать свои фотографии в приложении перед загрузкой.

"Это довольно тревожная тенденция. Те, кто пытается "отфильтровать себя", в результате просто размывают границы реальности с фантазиями, пытаясь вынести виртуальность в настоящий мир".

Хирурги отмечают, что в данном случае вмешательство может только испортить отношения пациента со своим телом, поскольку мода на виртуальную внешность меняется чаще, чем идеалы красоты.

Тем временем женщины по всему миру выступают за натуральность и уничтожениея стандартов красоты "с фотошопом". Так, шведский бренд одежды H & M отказался от ретуши фотографий моделей в купальниках.