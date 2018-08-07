"Охотники за субмаринами" Британии и Норвегии объединятся против русской морской угрозы

7 августа, 2018, 15:37

Новый парк британских "охотников за субмаринами" будет работать вместе с норвежскими силами для сдерживания российской угрозы

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет The Telegraph.

Великобритания и Норвегия совместно будут использовать объекты новой Морской патрульной авиации.

Британия примет поставку первого из девяти самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов в следующем году. Норвегия покупает пять таких самолетов из-за "изменения среды безопасности" в Северной Атлантике, согласно заявлению, совместно подписанному Великобританией, Норвегией и Соединенными Штатами.

Самолеты Великобритании будут базироваться в Шотландии на полигоне RAF Lossiemouth при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.

Поисковый радар P-8 оптимизирован для обнаружения небольших объектов на поверхности моря, а также крупных поверхностных целей.

Планы совместных операций с Норвегией получили поддержку в мае.

"Норвегия и Великобритания являются естественными партнерами, учитывая наши общие ценности, а также нашу историю и географию", - заявила Тонет Скоген, государственный секретарь Министерства обороны Норвегии.

“Мы можем еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с такими мощными средствами, как истребитель F-35 и морской патрульный самолет P-8", - добавила она.

Представитель британского министерства обороны заявил: "Великобритания совместно с Норвегией изучит пути, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны морского патрульного самолета P-8A для повышения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО".

В 2017 году королевские Военно-морские силы Британии 33 раза реагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам.