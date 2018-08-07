"Газпрому" пришлось ограничить займы на международном рынке из-за суда с "Нафтогазом", - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на трех источников в банковской сфере.
В частности, это связано с тем, что Лондонский суд в июне заморозил активы российского газового гиганта в Великобритании по просьбе "Нафтогаза".
Один из собеседников издания отметил, что этот судебный приговор, вероятно, напугал западные банки, которые традиционно работают с "Газпромом". Ведь это повышает вероятность того, что любые новые денежные средства, которые компания может заработать через Лондон, также могут быть заморожены.
"Газпром" все еще способен привлекать средства через российский рынок, однако это означает, что он сталкивается с более высокими затратами по займам и длительной неопределенностью в вопросе регулирования.
Также российская компания в июне планировала провести встречи с инвесторами, чтобы обсудить с ними вопрос о возможных евробондах. Однако эти соглашения сорвали несколько дней до вынесения приговора Лондонский суд 18 июня.
Собеседник отметил, что такое решение было принято, поскольку отношения между Москвой и Западом стали более напряженными из-за санкций США против российских бизнесменов и скандала из-за попытки убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Другие источники также отметили, что "Газпром" планировал продавать еврооблигации в евро и японских иенах осенью, но эти планы тоже зашли в тупик.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд.
- "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $ 15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа через Украину.
- "Нафтогаз" начал взимать с "Газпрома" $ 2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $ 50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-