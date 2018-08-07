"Газпрому" пришлось ограничить займы на международном рынке из-за суда с "Нафтогазом", - Reuters

7 августа, 2018, 07:44

Российский "Газпром" приостановил свою программу внешних заимствований в начале этого года из-за углубления судебного спора с украинским "Нафтогазом"

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на трех источников в банковской сфере.

В частности, это связано с тем, что Лондонский суд в июне заморозил активы российского газового гиганта в Великобритании по просьбе "Нафтогаза".

Один из собеседников издания отметил, что этот судебный приговор, вероятно, напугал западные банки, которые традиционно работают с "Газпромом". Ведь это повышает вероятность того, что любые новые денежные средства, которые компания может заработать через Лондон, также могут быть заморожены.

"Газпром" все еще способен привлекать средства через российский рынок, однако это означает, что он сталкивается с более высокими затратами по займам и длительной неопределенностью в вопросе регулирования.

Также российская компания в июне планировала провести встречи с инвесторами, чтобы обсудить с ними вопрос о возможных евробондах. Однако эти соглашения сорвали несколько дней до вынесения приговора Лондонский суд 18 июня.

Собеседник отметил, что такое решение было принято, поскольку отношения между Москвой и Западом стали более напряженными из-за санкций США против российских бизнесменов и скандала из-за попытки убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Другие источники также отметили, что "Газпром" планировал продавать еврооблигации в евро и японских иенах осенью, но эти планы тоже зашли в тупик.