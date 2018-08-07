"Газпром" снизил объемы транзита через Украину и Беларусь

7 августа, 2018, 15:56

Российский "Газпром" сократил объемы транзита газа в Европу через Украину и Беларусь

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, заявка на транзит газа через Украину по ужгородскому коридору на 7 августа была заявлена в объеме 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем объем прокачки накануне - 147 млн куб. м.

Кроме того, 6 августа поставки газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" снизились на 12% - до 77 млн кубометров по сравнению с 88 млн кубометров 5 августа.

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При этом сокращение объемов транзита газа не связано с ремонтными работами - на ужгородском коридоре ремонтные работы начнутся 14 августа, на газопроводе "Ямал-Европа" - 8 августа. Никаких аварий в центральной части России также не зафиксировано, ремонты пока не выполняются.