"Газпром" снизил объемы транзита через Украину и Беларусь
Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, заявка на транзит газа через Украину по ужгородскому коридору на 7 августа была заявлена в объеме 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем объем прокачки накануне - 147 млн куб. м.
Кроме того, 6 августа поставки газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" снизились на 12% - до 77 млн кубометров по сравнению с 88 млн кубометров 5 августа.
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При этом сокращение объемов транзита газа не связано с ремонтными работами - на ужгородском коридоре ремонтные работы начнутся 14 августа, на газопроводе "Ямал-Европа" - 8 августа. Никаких аварий в центральной части России также не зафиксировано, ремонты пока не выполняются.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной и начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров относительно транзита газа.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже. "Газпрома" ограничили возможность привлекать международные кредиты из-за суда с "Нафтогазом".
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