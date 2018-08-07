"АвтоКрАЗ" увеличил налоговые отчисления

7 августа, 2018, 10:36

ЧАО "АвтоКрАЗ" - крупнейшее в Кременчуге и регионе промышленное предприятие, единственный украинский производитель большегрузных автомобилей с замкнутым технологическим циклом производства, в первом полугодии 2018 года увеличил отчисления в бюджеты разных уровней до 83,3 млн грн, что на 12% больше прошлогоднего аналогичного показателя

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В государственный бюджет предприятие с начала года перечислило почти 53 млн грн (+10% к прошлому году), более чем на 30,5 млн грн. получил местный бюджет (+22%). В общей сумме налогов автозавода наибольшие отчисления составили: НДС - около 28,5 млн грн, единый социальный взнос - 23,5 млн грн, почти 20 млн грн составил налог с доходов физлиц, около 10 млн грн - арендная плата за землю и военный сбор, который вырос до более 1,6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба, сегодня на Кременчугском автозаводе работает 2840 сотрудников, 66% из которых - рабочий персонал. Средний возраст работников - 46,4 года, комплектованість персоналом на предприятии - 89,6%, при этом существует потребность в рабочих квалифицированных кадрах за 320 вакантными позициями.

В планах Чао "АвтоКрАЗ" находить возможность для повышения соцпакета своих сотрудников, улучшения условий их труда и реконструкция объектов социального назначения.

"АвтоКрАЗ" - единственный украинский производитель большегрузных автомобилей с замкнутым технологическим циклом производства, крупнейшее в Кременчуге и регионе промышленное предприятие.