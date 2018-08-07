Правоохранители продолжат расследование в отношении освобожденного Костенко, - ГПУ

7 августа, 2018, 14:15

Украинские правоохранители продолжат следствие о незаконном хранении оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко

Об этом заявила пресс-секретарь генеральногго прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии "Украинской правде".

"Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование будет продолжаться", - подчеркнула она.

Сарган пояснила, что расследование было приостановлено в связи с тем, что Костенко арестовали в России. В розыск его не объявляли.

Сейчас делом, в котором вместе с Костенко фигурирует второй крымчанин Станислав Краснов, занимается Святошинский отдел Национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.

"Нам сейчас нужно понять, что будет делать полиция. Никто не собирается оправдывать Костенко, расследование будет продолжаться, - подытожила Сарган.

Отметим, Костенко и его друг Станислав Краснов приехали в Киев для поддержки Евромайдана в январе 2014. А уже 21 мая, Костенко и Краснов исчезли, а их квартиру разгромили.

Уже на следующий день СБУ сообщила, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые готовили ряд диверсий, в частности, собирали информацию и передавали своим российским кураторам. Их имена не назвали, но дали им прозвища - гражданин "А" и "С", что соответствует первым буквам имен Костенко и Краснова.

Также, у злоумышленников нашли вещи, похищенные из помещений КГГА.

Суд арестовал Костенко и Краснова, однако последний вышел под залог. После этого в декабре 2014 года Костенко вернулся на уже оккупированный полуостров.

В Крыму экс-сотрудник "Беркута" обратился в ФСБ с заявлением, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот исполнял служебные обязанности по охране общественного порядка.

В феврале 2015 года Костенко арестовала российская власть. Его осудили и отправили отбывать наказания в российской исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецка Кировской области. Костенко освободили 3 августа 2018 года.