Полиция проверит убежище Одессы: подозревают, что там бьют детей
Об этом сообщает пресс-центр Одесской ОГА.
В ведомстве отмечают, что в комиссию по проверке привлекут профессиональных психологов, которые будут общаться с воспитанниками, сотрудниками учреждения и волонтерами.
Такое решение было принято после получения информации о применении физической силы в отношении воспитанников этого приюта.
"Сейчас есть заявление, назначено следователя и формируются группы ювенальной превенции из психологов, которые по протоколам проведут допрос детей, воспитателей и волонтеров. Если факт подтвердится, безусловно, будут приняты дисциплинарные и уголовные меры", - подчеркнул заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.
Отметим, до этого советник председателя Одесской ОГА по вопросам защиты прав детей Артем Поланский написал в Facebook, что приют для детей "Рассвет" находится в ужасном состоянии. Там чиновники недавно проводили проверку.
"Мне искренне жаль, что областной приют, который подчиняется областной службе по делам детей, пришел в такой упадок. Учреждение, которое должно быть образцово-показательным для всей области, в диком кризисе", - сказал Поланский.
- Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в детском приюте в Рожище директор и его брат домогались до детей и избивали их.
- Кроме того, администрация приюта 2 месяца скрывала факт исчезновения ребенка.
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