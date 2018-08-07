Полиция проверит убежище Одессы: подозревают, что там бьют детей

7 августа, 2018, 09:14

Отдел ювенальной превенции Нацполиции в Одесской области проведет проверку в детском приюте "Рассвет" из-за подозрения, что к воспитанникам применяют насилие

Об этом сообщает пресс-центр Одесской ОГА.

В ведомстве отмечают, что в комиссию по проверке привлекут профессиональных психологов, которые будут общаться с воспитанниками, сотрудниками учреждения и волонтерами.

Такое решение было принято после получения информации о применении физической силы в отношении воспитанников этого приюта.

"Сейчас есть заявление, назначено следователя и формируются группы ювенальной превенции из психологов, которые по протоколам проведут допрос детей, воспитателей и волонтеров. Если факт подтвердится, безусловно, будут приняты дисциплинарные и уголовные меры", - подчеркнул заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.

Отметим, до этого советник председателя Одесской ОГА по вопросам защиты прав детей Артем Поланский написал в Facebook, что приют для детей "Рассвет" находится в ужасном состоянии. Там чиновники недавно проводили проверку.

"Мне искренне жаль, что областной приют, который подчиняется областной службе по делам детей, пришел в такой упадок. Учреждение, которое должно быть образцово-показательным для всей области, в диком кризисе", - сказал Поланский.