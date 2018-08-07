Пара из Германии сдавала в "аренду" педофилам своего 9-летнего сына

7 августа, 2018, 11:35

Пару из Германии посадили в тюрьму после того, как они продавали "сексуальные услуги" своего 9-летнего сына педофилам, которых нашли в Интернете

Следователи говорят, что это один из самых ужасных случаев жестокого обращения с детьми, которые они когда-либо видели, пишет Deutsche Welle.

Суд в юго-западной Германии во вторник приговорил 48-летнюю женщину к 12 с половиной годам тюрьмы за то, что она заставляла своего 9-летнего сына заниматься сексом в темноте в обмен на оплату. 39-летнему партнеру женщины также предоставили 12-летнее наказание.

Во время "продажи" один 44-летний немец спросил мать мальчика, может ли он изнасиловать, а потом убить его.

Следователи обвинили Беррин Т. и ее бойфренда в почти 60 действиях, включая принудительную проституцию, словесное запугивание и жестокое обращение, крайнее унижение, физическое рабство и изнасилование.

Они говорят, что пара позволила нескольким иностранным и местным мужчинам насиловать и обижать 9-летнего в течение двух лет в обмен на тысячи евро.

Видеотрансляция многих преступлений происходила в режиме онлайн, на некоторых видно, что мальчик замаскированный и привязан.

Полиция обнаружила кольцо педофилов в сентябре 2017 года. Офицеры арестовали восемь подозреваемых, включая Беррин Т. и ее партнера, у которого есть предыдущее осуждение за жестокое обращение с детьми.

Три немецких мужчины, один гражданин Швейцарии и гражданин Испании были приговорены к тюремному заключению на срок от восьми до десяти лет.

Арестованный испанец признался, что заплатил женщине и ее бойфренду 10 000 евро, чтобы изнасиловать мальчика несколько раз в городе Штауфен.