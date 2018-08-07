Освежитель воздуха и кассовые чеки. 7 токсичных вещей, которые не стоит держать дома

7 августа, 2018, 17:13

Освежитель воздуха, солнцезащитные очки и даже кассовые чеки - предметы, которые есть в каждом доме, опасны из-за вредных веществ, которые содержат в себе

Об этом пишет "Лайфхакер".

Издание составило список из семи вещей, которые могут навредить организму.

Освежитель воздуха

В состав освежителей воздуха входят фталаты - химические добавки для стойкости аромата. Фталаты также встречаются в лаке для ногтей, косметической продукции, детских игрушках и пластике. Их еще называют "ароматизаторами".

Фталаты влияют на уровень гормонов в организме: у мужчин они вызывают снижение тестостерона и являются причиной нарушения работы репродуктивной системы.

Когда вы распыляете освежитель в закрытом помещении, частички оседают на коже или попадают внутрь с воздухом. А вместе с ними в организм проникают вредные вещества.

Пластиковая посуда

В составе пластиковой посуды могут быть фталаты и бисфенол А. Опасные вещества могут проникнуть в организм вместе с продуктами, которые хранятся в нем. Производители избавляются от бисфенола А в составе пластика и заменяют его другими компонентами, однако ученые обеспокоены, что вреда от них не меньше.

Шарики от моли

Чтобы моль не съела одежду, в шкаф кладут специальные шарики. Активное вещество в них - это нафталин или парадихлорбензол. Эти вещества губительны как для насекомых, так и для людей.

Они могут вызвать головную боль, тошноту, диарею и раздражение кожи. Шарики опасны еще и тем, что маленькие дети могут съесть их.

Мебель из ДСП

Дешевая мебель из некачественных материалов может содержать в себе формальдегид - канцероген, опасный для здоровья человека. У особо чувствительных к веществам людей может начаться жжение в глазах, носу или горле, кашель, тошнота и раздражение кожи.

Кассовые чеки

Большинство чеков напечатаны на термобумаге. В ее составе есть бисфенол А (BPA) - химическое вещество, которое негативно влияет на эндокринную систему, щитовидную железу и репродуктивную систему. Оно может проникнуть в организм при контакте с кожей.

Многие страны запретили это вещество. но его все еще может встретить в составе пластиковых бутылок и посуды.

Солнцезащитные очки

Не все очки опасны. Таким являются только те, где в составе есть оксибензон. Ученые обнаружили, что вещество накапливается в организме и негативно влияет на эндокринную систему.

Батарейки

Новые батарейки и аккумуляторы при правильной эксплуатации не принесут вам вреда. Речь о долгосрочной перспективе. Свинец и кадмий, входящие в состав батарейки или аккумулятора, негативно влияют на почки, печень и нервную систему человека.

Если баатарейка долго лежит просто так, она может подвергнуться коррозии. Ее корпус разрушится, а токсичные вещества окажутся на свободе. Поэтому стоит сдавать использованные батарейки и аккумуляторы на утилизацию.