Остатки шин, металл и косточки от вишен: что нельзя бросать в унитаз

7 августа, 2018, 14:35

За 12 часов в Бортническую станцию аэрации в Киеве слилось 10 тонн мусора: коробки, тряпки и прочий хлам. Что еще нельзя бросать в канализацию

Об этом сообщают на сайте "Киевводоканала".

Очистные решетки забило мусором, который киевляне выбрасывали в канализацию. Операторам пришлось вручную вытаскивать весь хлам, который поступил из сети. Это картонные коробки, тряпки, обломки дерева, испорченные овощи и фрукты. Также здесь оказалось много памперсов, средств личной гигиены, пакетов и даже останки мертвой птицы.

“Канализационными сетями города, длиной около трех тысяч километров движутся тонны бытового мусора, который впоследствии попадает на решетки грабельного отделения Бортнической станции аэрации. Иногда за смену работники станции вручную выбирают по 5-6 тонн, однако в целом вывозится около девяти тонн мусора при общем приеме 900 тыс. куб. м сточных вод”, - говорится на сайте.

Также предприятие напоминает, что строительный мусор - плитку, пластик, щебень, даже сливают бетон - тоже запрещено выбрасывать в канализационные коллекторы.

Работники “Киевводоканала” просят не выбрасывать в унитаз и канализационные системы габаритный мусор.