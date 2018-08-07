Обыски в крупнейшем новостном портале Беларуси: задержаны главред, редактор и журналист

7 августа, 2018, 11:53

Во вторник, 7 августа, силовики пришли с обыском в бизнес-центр Omega Tower в Минске, где находится офис крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.BY

Как сообщается, в здании окружено несколько этажей, идет выемка документации.

Кроме того, задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье по ч. 2 ст. 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный с другой личной заинтересованности, которая вызвала причинения существенного вреда).

"К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома Белорусская наука, ЗАО БелаПАН, ООО ТутБай Медиа", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление республиканского унитарного предприятия БелТА "о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".

"В течение двух лет без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия осуществлено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия", - заявили в СК.

В ведомстве утверждают, что в результате этих действий было "причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыв деловой репутации предприятия".