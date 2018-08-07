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Нападение на ромов в Киеве: координатору С14 смягчили домашний арест


фото: hromadske.ua
Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому по делу о погроме лагеря ромов в Киеве координатору С14 Сергею Мазуру

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Суд отменил решение суда первой инстанции о круглосуточном арест подозреваемого, назначив вместо этого ночной домашний арест.

"Это означает, что Сергей Мазур должен быть дома с 22:00 до 6:00 утра", - пояснил адвокат Дмитрий Биловчук.

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