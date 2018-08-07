Нападение на ромов в Киеве: координатору С14 смягчили домашний арест
7 августа, 2018, 16:59
Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому по делу о погроме лагеря ромов в Киеве координатору С14 Сергею Мазуру
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Суд отменил решение суда первой инстанции о круглосуточном арест подозреваемого, назначив вместо этого ночной домашний арест.
"Это означает, что Сергей Мазур должен быть дома с 22:00 до 6:00 утра", - пояснил адвокат Дмитрий Биловчук.
- Напомним, 22 апреля националисты разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки.
- 10 июля правоохранители пришли с обысками к координатору С14 Сергея Мазура. Мазуру объявили о подозрении по статье о хулиганстве.
- Голосеевский райсуд Киева назначил Мазуру круглосуточный домашний арест.
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