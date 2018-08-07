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Над Эстонией испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету

На юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета ошибочно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух"

Об этом сообщает ERR.

Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску.

У ракеты включается режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.

Последнее предполагаемое место расположения ракеты находилось в 40 километрах к северу от города Тарту.

Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.

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