Над Эстонией испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету
7 августа, 2018, 23:48
На юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета ошибочно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух"
Об этом сообщает ERR.
Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску.
У ракеты включается режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд приземлился на землю.
Последнее предполагаемое место расположения ракеты находилось в 40 километрах к северу от города Тарту.
Длина ракеты AMRAAM, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 см.
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