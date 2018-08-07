На Запорожье раскопали уникальное женское захоронение сарматских времен

7 августа, 2018, 17:16

На Запорожье, в могильнике Мамай-Гора, археологи раскопали древнее женское захоронение сарматской эпохи

Об этом сообщается на странице Мамай-Гора в Facebook.

28 июля специалисты нашли женские останки, бронзовый зеркальце, лепной горшок и несколько бусин.

По первому предположению археологов, находка относится к периоду скифов.

"Горшок был лепной, из темного теста, по характеру очень похож на скифский. Необычным его элементом была только наличие четырех небольших "ушек". Поэтому версия об отнесении памятника к скифскому времени была изначально принята за основную", - говорится в сообщении.

Из-за бусинок, найденных в области верхних конечностей и плечей, стало понятно, что захоронение принадлежит представительницам женской пола.

"В конце концов, под правым плечом мы наткнулись на небольшое бронзовое зеркальце. Девушки и в древности любили прихорашиваться. На обратной его стороне находился хороший цветастый орнамент. И именно этот орнамент позволил одному из руководителей нашей экспедиции, Геннадию Николаевичу Тощеву, датировать данное захоронение сарматским временем. По его словам, идентичные орнаменты уже были зафиксированы на сарматских памятниках ", - добавили в сообщении.

На всей территории Мамай-горы, это лишь второе захоронение, из исследованных за последние 30 лет, относящееся к сарматскому времени.