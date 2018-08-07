На параде ко Дню Независимости военным приветствием станет "Слава Украине!"
Об этом сообщает "Укринформ".
Это приветствие использовали министр обороны Степан Полторак и военнослужащие во время репетиции парада, которая состоялась 7 августа на взлетной полосе авиазавода им. Антонова в Киеве.
Кроме того, во время парада прозвучит марш украинских националистов "Зродились ми великої години".
Участие в репетиции военного парада приняли около 3,5 тыс. военнослужащих в составе пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС, а также около 20 военных оркестров. Это уже третья репетиция мероприятия.
Ожидается еще одна тренировка на территории авиазавода, после чего репетиция будет проходить на Крещатике. Планируется, что эти репетиции будут ночными.
В День Независимости участие в военном параде примут на тысячу военных больше, чем на репетиции - всего более 20 парадных расчетов. Откроют парад ветераны и участники АТО. Также участие в нем примут военнослужащие стран-партнеров. В параде также будет задействована военная техника.
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