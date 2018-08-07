На параде ко Дню Независимости украинцам покажут новое оружие и технику

7 августа, 2018, 11:52

В Украине продолжается подготовка к параду по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

Он рассказал, что в этом году в военном параде примут участие 4500 военнослужащих и 250 единиц военной техники.

Центром столицы пройдут 24 парадные расчета, представляющие подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

"Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и те, которые проходят государственное испытание", - подчеркнул Полторак.