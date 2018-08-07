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На Одесчине во время акции протеста мужчина въехал в толпу людей, пострадал полицейский


фото: поліція Одещини
В Одесской области, в Беляевском районе, во время мирной акции мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Во время акции водитель автомобиля "Дэу", не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался остановить нарушителя, в результате чего вследствие наезда транспортного средства получил травму ноги.

Полицейским, которые находились рядом, удалось задержать правонарушителя. Среди гражданских никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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