На Одесчине убийцу военного моряка приговорили к 4 годам
7 августа, 2018, 23:09
За жестокое убийство военнослужащего ВМС Арслана Шейхова, совершенное 42-летним экс-сотрудником МВД Владимиром Злым, Раздельнянский райсуд Одесской области лишил последнего свободы на 4 года
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
"Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, судом была дана надлежащая правовая оценка собранным во время досудебного расследования доказательствам, а именно показаниям потерпевшей, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, заключениям экспертиз, а также другим собранным доказательствам", - отметили в прокуратуре.
Судом 42-летнего мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве матроса Военно-Морских сил Украины, которое произошло в августе прошлого года в с. Егоровка. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
- 12 августа 2017 года в Одесской области было найдено тело военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Арслана Шейхов.
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