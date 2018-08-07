На Николаевщине блокировали незаконный экспорт 7150 т пшеницы на $1,23 млн

7 августа, 2018, 15:09

Правоохранители предупредили незаконный экспорт 7150 тонн пшеницы стоимостью $1,23 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники совместно с полицейскими, работниками ГФС в Николаевской области и Николаевской таможни выявили правонарушение, связанное с незаконным экспортом зерна.

Экспорт планировали осуществить через один из пунктов пропуска в Одесской области с использованием предприятия-экспортера с признаками фиктивности.

По этому факту представителями таможни составлен протокол по ст.483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Партия пшеницы изъята и передана на ответственное хранение.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения в ЕРДР по ч.1 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.