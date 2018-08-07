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На Луганщине задержали наемника "ЛНР", который 4 года прятался у родственников

Военные контрразведчики СБУ разоблачили и задержали на Луганщине участника батальона "Призрак"

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что наемник террористов с 2014 года находился в розыске за участие в т.наз. "ЛНР".

Установлено, что в 2014 году мужчина вступил в ряды "ЛНР", а именно батальона "Призрак", которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием, 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории "Лисичанского стеклозавода "Пролетарий".

Однако мужчина не получил той материальной выгоды, о которой говорили оккупанты, и самовольно покинул их ряды. Наемник скрывался у родственников на подконтольной Украине части Луганщины.

31 июля мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В ходе осуществления досудебного следствия он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд.

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