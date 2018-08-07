На Луганщине задержали наемника "ЛНР", который 4 года прятался у родственников
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Сообщается, что наемник террористов с 2014 года находился в розыске за участие в т.наз. "ЛНР".
Установлено, что в 2014 году мужчина вступил в ряды "ЛНР", а именно батальона "Призрак", которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием, 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории "Лисичанского стеклозавода "Пролетарий".
Однако мужчина не получил той материальной выгоды, о которой говорили оккупанты, и самовольно покинул их ряды. Наемник скрывался у родственников на подконтольной Украине части Луганщины.
31 июля мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
В ходе осуществления досудебного следствия он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд.
- Напомним, на Луганщине схватили наемника оккупантов, который участвовал в захвате админзданий.
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