На Днепропетровщине столкнулись автобус и легковая, 2 погибших
По предварительной информации, насчитывается 2 погибших и 13 пострадавших, сообщает "Информатор".
Заместитель начальника Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днипра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп», «влетел» автобусу в бок, и он перевернулся
Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса пострадавших, а также вырезают тела погибших.
Автобус поднимают с помощью автокрана. Правоохранители выясняют детали происшествия и устанавливают точное количество жертв и пострадавших.
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