На Днепропетровщине столкнулись автобус и легковая, 2 погибших

7 августа, 2018, 21:48

На Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус с пассажирами

По предварительной информации, насчитывается 2 погибших и 13 пострадавших, сообщает "Информатор".

Заместитель начальника Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днипра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп», «влетел» автобусу в бок, и он перевернулся

Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса пострадавших, а также вырезают тела погибших.

Автобус поднимают с помощью автокрана. Правоохранители выясняют детали происшествия и устанавливают точное количество жертв и пострадавших.