На Днепропетровщине произошла утечка 4 тонн азотной кислоты

7 августа, 2018, 18:31

фото: У ДСНС у Дніпропетровській області

фото: У ДСНС у Дніпропетровській області

В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из цистерны

Об этом сообщает пресс-служба У ГСЧС в Днепропетровской области.

Происшествие случилось на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Г-52, за пределами населенного пункта Ивановка. Азотная кислота вытекла автоцистерны емкостью 35 тонн. В общем перевозили 24 тонн вещества.

Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты.

Водитель автомобиля перекачал кислоту из поврежденного отсека в пустой отсек в количестве 4тонны.

Количество вылившейся азотной кислоты составляет около 3-4 тон, на площади 40-45 квадратных метров.

В 16:00 вытекание кислоты прекратили. Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по нейтрализации жидкости, которая вытекла из цистерны.

На месте происшествия работало 35 человек личного состава и 7 единиц техники.