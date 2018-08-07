Минздрав обнародовал список опасных для купания пляжей

7 августа, 2018, 14:58

Министерство здравоохранения назвало опасные для купания пляжи в 20 областях

Список пляжей обнародовала в Facebook пресс-служба ведомства.

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины зафиксировал микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) на 154 украинских пляжах по результатам исследования воды 27 июля - 3 августа", - говорится в сообщении.

Не рекомендуется купаться в Винницкой области на таких пляжах:

Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг

Пляж "Гонты" , г. Винница, р. Южный Буг

Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг

Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем

Рекреационная зона г. Бершадь, р Дохно

Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка

Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб

Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб

Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия

Рекреационная зона пгт. Бирюлево - завод, пгт. Браилов Жмеринский район, р. Ров

Рекреационная зона парка отдыха им.Т. Шевченко, н. Хмельник, р. П. Буг

Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмильниккомунсервис", г. Хмельник, р. П. Буг

Рекреационная зона, г. Ильинцы , р. Соб

В Волынской области:

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, ставок

Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск

В Днепропетровской области:

Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р.Ингулец

Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район, пруд

Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, пруд

Правобережная зона отдыха в районе ул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Каменское, река Днепр

Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище

Пляж КП "Днепровец" по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище

Детский пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковск, р.Самара

В Донецкой области:

Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море

В Житомирской области:

Городской пляж, г. Коростень, р. Уж

Городской пляж по ул. Богуна, г. Новоград-Волынский, р. Случ

Рекреационная зона, г. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера

Рекреационная зона "Провалка" по 3-м провулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка

Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния р. Смолки с р. Случ

Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж

Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж

Рекреационная зона точка № 3(подвесной мост), г. Андрушевка, р. Гуйва

Рекреационная зона точка 3 (городов, пгт. Ружин, р. Роставица

Рекреационная зона, с. Апрельское, р Унава

Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, р. Гнилопять

Рекреационная зона, с. Скрагливка, Бердичевский район, пруд

Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Шандора"

Рекреационная зона, г. Бердичев, пруд "Рафзавода"

Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул.Армейская, р. Жерев

Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев

Рекреационная зона "Заречье" г. Барановка, р. Случ

Рекреационная зона, с. Подлуби, р. Уборть

Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

В Закарпатской области:

Пляж "Берегкочік", с. В.Берега, искусственный водоем

Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица

Парк Победы, г. Мукачево, р Латорица

Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица

Район монастіря, г. Мукачево, р. Латорица

Место для купания "Залив", г. Перечин,г. Уж

Место для купания "Дичка", с. Ворочеве Перечинского района, г. Уж

Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, г. Уж

Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, г. Уж

В Запорожской области:

Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр

Общественный пляж "Правый берег", г. Запорожье, Ленинский район, г. Днепр

Городской пляж "Солнечный", г.Энергодар, р. Днепр

В Киевской области:

Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская ставок

Рекреационная зона, г. Ирпень, ул.II линия, р.Ирпень

Озеро Олесниццкое, м. Борисполь, оз.Олесницкое

Озеро УМБ-17, м. Борисполь

Озеро микрорайона " Нестеровка ", г. Борисполь, оз.Нестеровка

Озеро " Княжицьке " г. Борисполь оз. Княжицкое

Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район

Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава

Пляж "Центральный", г.Белая Церковь, р.Рось

Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, , р Стугна

Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр

Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна

Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська

Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна

Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Пролив

В Киеве:

Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж"Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр

пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга

Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин

Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр

Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное

Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р Горенка

Пляж "Галерный", Голосіїївський р-н, р. Днепр

В Кировоградской области:

Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, г.Александрия, р.Ингулец

Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г.Александрия, ставок

Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, м.Александрия, р.Березовка

Место массового отдыха и купания, с.Звенигородка,р.Ингулец

Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, с.Войновка Александрийский район, р.Ингулец

Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", г.Светловодск, Кременчугское водохранилище

Место отдыха и купания "Власовский", пгт.Власовка Светловодского горсовета, р.Днепр

Светловодский городской пляж, г.Светловодск, р.Днепр

Место купания "Новониколаевский пляж", г.Кропивницкий, р.Ингул

Место купания и отдыха, с.Петрово Знаменский район, Петровский пруд №1

Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знаменский район, пруд

В Луганской области:

Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда, г.Лисичанск, ставок

Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р.Северский Донец

Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое

Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое

Пляж базы отдыха "Клешня", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня

Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г.Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривое

Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище

Зона рекреации,пр. Снежный г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации,пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации с.Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве

Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем

Зона рекреации г. Кременная, м. Кременная, р. Красная

Городской пляж, г. Старобельск, вул. Гаршина, р. Айдар

Пляж "Центральный", пгт. Новопсков, г. Айдар

Пляж у ООО "Новопсковський санаторий "Жемчужина", пгт. Новопсков, вул.Ленина, 218, р. Айдар

Пляж возле СОК Рибянцовского СК филиала "Агрогаз" ПАО "Укртрансгаз"

Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар

Во Львовской области:

Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", г. Золочев

В Николаевской области:

Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул

Рекреационная зона "Намыв", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман

пляж Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево-лиман-море), Коблево-Рыбаковка, Березанский район, Черное море

рекреационная зона "Яхт-клуб", г. Николаев

пляж "Прибой", г. Николаев

В Полтавской области:

Пляж Киевского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла

Пляж Подольского р-на, г. Полтава,р. Ворскла

Частный пляж "Плесо", г. Полтава,р. Ворскла

Пляж Шевченковского р-ну, г. Полтава, р. Ворскла

Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр

Центральный городской пляж, г.Кременчуг, р. Днепр

Пляж парка Воинов Интернационалистов, г.Кременчуг, р.Сухой Кагамлык

Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр

Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла

1км выше от Бельского моста, Котелевский район, р. Ворскла

В Одесской области:

Рекреационная зона, пгт. Затока, Центральный район, Черное море

Рекреационная зона, пгт. Затока, Солнечный район, Черное море

В Ривненской области:

Пляж на вул. Заводская, г. Здолбунов

Место массового отдыха "Гидропарк", г. Здолбунов

Пляж на вул. Старомильська, г. Здолбунов, р Устье (Старомильське водохранилище)

Пляж Ооо "Обароівінвест", с. Обаров Ровенский р-н

Городской пляж, м. Дубровица, р. Горынь

Городской пляж, м. Ровно, оз. Бы. Угол

Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с. Воронки

Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)

Район Водоем, пгт. Гоща, водоем

Место массового отдыха, р. Дубно, Река Иква

г. Замчиско, г. Костополь

Пляж г. Радивилова, искусственный пруд

Река Слоновка

В Харьковской области:

Детский пляж, г. Балаклея,р. Балаклейка

Городской пляж, г. Балаклея, р Ляховка ежегодно

ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно

городской пляж, г. Красноград, р Берестова

название отсутствует, с. Поповка Красноградский район, пруд

В Хмельницкой области:

Городской пляж г. Староконстантинов, место слияния рек Случь и Икопоть

В Черкасской области:

Пляж "Пушкинский", г.Черкассы, р. Днепр

Пляж "Смелянский" , г.Черкассы, р. Днепр

В Черниговской области:

Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха возле "Парк-отеля "Чернигов", г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень