Милевский набросился на тренера, который погнал его из "Динамо"
7 августа, 2018, 11:49
Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский раскритиковал тренера брестского "Динамо" Алексея Шпилевского
Об этом сообщает tut.by.
"Тренер Шпилевский. Не хочу никого поливать и обзывать. Правду знают все игроки футбольного клуба "Динамо". Человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет.
Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи - это недопустимо. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел ниоткуда. Тренировал в академии "Лейпцига". Какой у него уровень работы? Он футбола в жизни не видел нормального", - сказал Милевский.
- 19 июля Милевский неожиданно покинул брестское "Динамо", в котором был одним из лидеров.
- В июле состоялась презентация знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны на посту президента брестского "Динамо".
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