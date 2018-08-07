Милевский набросился на тренера, который погнал его из "Динамо"

7 августа, 2018, 11:49

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский раскритиковал тренера брестского "Динамо" Алексея Шпилевского

Об этом сообщает tut.by.

"Тренер Шпилевский. Не хочу никого поливать и обзывать. Правду знают все игроки футбольного клуба "Динамо". Человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет.

Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи - это недопустимо. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел ниоткуда. Тренировал в академии "Лейпцига". Какой у него уровень работы? Он футбола в жизни не видел нормального", - сказал Милевский.