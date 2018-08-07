Киевляне будут отдельно платить за вывоз мусора

7 августа, 2018, 19:40

Уже с этого августа киевляне будут платить за вывоз мусора как за отдельную услугу, которая будет обсчитываться в зависимости от количества жильцов в квартире

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба администрации.

По его словам, теперь вывоз бытовых отходов стал отдельной услугой а не частью услуги по содержанию домов и придомовых территорий. В частности, киевляне увидят сколько платят за вывоз мусора из дворов.

"Начисления стоимости вывоза мусора теперь будет осуществляться не на квадратные метры, а с учетом количества людей, проживающих, то есть зарегистрированных в каждой квартире", - объяснил заместитель председателя КГГА.

Первые платежки жители столицы получат уже в августе. Начисления за услуги указаны в отдельном блоке платежки. Что касается формулы, по которой высчитывают стоимость услуги, то средняя годовая норма на человека, которая определяется в соответствии с законодательством, умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев.

"Средний тариф для домов, где осуществляет вывоз мусора городское коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис", составляет 20-25 гривен на человека. При расчете стоимости учитывается наличие мусоропроводов, тип жилого здания и тому подобное. Норма для домов с мусоропроводами составляет на год 1,93 куб. м/чел, без мусоропроводов - 2,15 куб. м/чел, для общежитий - 1,39 куб. м/чел.", - сообщил Пантелеев.

Он также отметил, что в столице может возникнуть проблема, когда не все жильцы регистрируются в квартире и официальные данные значительно ниже реальных. В КГГА предполагают, что это может привести к перенакопления мусора.

Добавим, что в Киеве вывоз мусора, согласно распоряжению КГГА осуществляет КП "Киевкоммунсервис", которое получило такое право после победы в соответствующем конкурсе. Выделение услуги по вывозу мусора из перечня услуг по содержанию домов определено законом "О жилищно-коммунальных услугах" (принят в декабре 2017 года).