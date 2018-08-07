Крупнейший аэропорт Германии эвакуировали, на месте работает полиция

7 августа, 2018, 14:19

Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В отсеке A терминала 1 происходят оперативные мероприятия полиции", - сообщила в Twitter федеральная полиция. В связи с действиями правоохранителей посадка на рейсы остановлена.

Представитель полиции пояснил, что при контроле в зоне безопасности аэродрома несанкционированно попал человек и исчезла.

По информации издания Bild, речь идет о пропаже взрослого с ребенком. Мотивы пока не известны.

Напомним, недавно аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Эвакуация терминала была проведена после того, как 40-летняя женщина проскочила мимо инспекторов безопасности.

В связи с хаосом и массовым отменам рейсов аэропорт Мюнхена потерял миллион евро.