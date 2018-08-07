Когда появились первые вулканы в Солнечной системе, - исследование

7 августа, 2018, 11:01

Первые вулканы появились в Солнечной системе в первые 3 млн лет жизни, или 4 564 млн лет назад

К такому выводу пришли ученые из Центра космических полетов НАСА имени Джонсона, проанализировав метеорит NWA 11119, упавшего в Месопотамии, исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Солнечная система начала формироваться около 4,6 млрд лет назад в результате гравитационного коллапса газа и пыли внутри гигантской молекулярного облака. Первым сформировалось Солнце, а потом из протопланетного диска небесного тела появились другие планеты.

Теперь исследователи из НАСА установили, когда в Солнечной системе появились первые вулканы. Дело в том, что эту информацию невозможно получить с Земли - литосфера планеты постоянно обновлялась из-за движения плит и вулканизм, из-за чего в недрах не осталось образцов "первичной" материи Солнечной системы.

Ученые исследовали кусок одного из древнейших астероидов, который состоит из пироксена, полевого шпата, плагиоклаза и других вулканических пород.

"Возраст этого метеорита - старейший из всех магматических метеоритов, который когда-либо было зафиксировано", - сказал профессор и директор Института метеорологии Карл Аги. "Это необычный тип, который говорит нам, что не все астероиды выглядят одинаково. Некоторые из них выглядят почти как кора Земли, потому что они такие светлые и полные SiO2. Они не только существуют, но и были, когда вулканическая активность только зарождалась в Солнечной системе ".

Проанализировав изотопы внутри объекта, исследователи пришли к выводу, что он образовался примерно через 2,5-3,5 млн лет после запуска термоядерных реакций в недрах светила, то есть около 4564 млн лет назад.

"Метеорит NWA 11119 - первое доказательство того, что вулканы возникли в Солнечной системе еще до того, как родилась Земля и другие каменистые планеты. Открытие и изучение других подобных астероидов поможет нам понять, как возник прародитель NWA 11119 и как появился Меркурий , который имеет схожий состав ".