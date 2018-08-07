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Кофе, соки и чаи: сколько калорий и сахара в популярных напитках. Инфографика


фото: KP
В течение дня мы употребляем вместе с пищей разные напитки, чтобы обеспечить кожу и поддерживать водный баланс. Всего за день нужно выпивать более 1,5 л воды: какие еще напитки могут насытить организм жидкостью

Об этом пишут на сайте "Живи Активно!".

Для обеспечения гидратации подходят любые напитки, кроме алкогольных. Это может быть как питьевая вода, так и компоты, чаи, сладкие газированные напитки, соки и прочее.

Но нулевая калорийность - только у воды, остальные напитки имеют свою калорийность. Соки - это источник полезных веществ и витаминов, но в них много сахара и клетчатки. Потому они имеют высокую калорийность.

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