Кофе, соки и чаи: сколько калорий и сахара в популярных напитках. Инфографика

7 августа, 2018, 12:36

В течение дня мы употребляем вместе с пищей разные напитки, чтобы обеспечить кожу и поддерживать водный баланс. Всего за день нужно выпивать более 1,5 л воды: какие еще напитки могут насытить организм жидкостью

Об этом пишут на сайте "Живи Активно!".

Для обеспечения гидратации подходят любые напитки, кроме алкогольных. Это может быть как питьевая вода, так и компоты, чаи, сладкие газированные напитки, соки и прочее.

Но нулевая калорийность - только у воды, остальные напитки имеют свою калорийность. Соки - это источник полезных веществ и витаминов, но в них много сахара и клетчатки. Потому они имеют высокую калорийность.