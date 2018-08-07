КНДР не выполнила договоренности по денуклеаризации, - советник Трампа

7 августа, 2018, 17:18

Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов, несмотря на договоренности между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

"Нам нужны действия со стороны Северной Кореи. Соединенные Штаты выполнили обязательства сингапурской декларации, но Северная Корея не сделала шагов, которые, по нашему мнению, необходимы для того, чтобы провести денуклеаризацию. Так что идея о том, что мы ослабим санкции в отношении Северной Кореи, даже не рассматривается. Мы продолжим максимально давить на Северную Корею до тех пор, пока они не проведут денуклеаризации", - сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.