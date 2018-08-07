Клыха вернули из больницы в колонию

7 августа, 2018, 18:53

Украинского политзаключенного Святослава Клыха вернули в колонию

Об этом со слов матери Клыха Тамары сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Как уточняет омбудсмен, матери Клыха удалось поговорить с ним по телефону после множества отклоненных просьб.

"Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешен, рассказывает, что очень болят почки, видимо, после травмы", - пишет омбудсмен.

Клых находился в психбольнице Магнитогорска с конца июня. Сам он заявлял, что согласия на госпитализацию не давал.