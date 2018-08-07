Клыха вернули из больницы в колонию
7 августа, 2018, 18:53
Украинского политзаключенного Святослава Клыха вернули в колонию
Об этом со слов матери Клыха Тамары сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Как уточняет омбудсмен, матери Клыха удалось поговорить с ним по телефону после множества отклоненных просьб.
"Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары, Станислав уравновешен, рассказывает, что очень болят почки, видимо, после травмы", - пишет омбудсмен.
Клых находился в психбольнице Магнитогорска с конца июня. Сам он заявлял, что согласия на госпитализацию не давал.
- Как сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, Украина планирует обменять россиянина Седикова на одного украинского политзаключенного, который нуждается в медицинской помощи - Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-