Хорватский футболист устроил демарш в "Реале"
7 августа, 2018, 09:02
Хорватский полузащитник Матео Ковачич отказался тренироваться с мадридским "Реалом"
Об этом сообщает Marca.
Хорватский хавбек 6 августа не приехал на базу мадридского клуба в Вальдебабас и в разговоре с руководством "Реала" объяснил, что не будет тренироваться, пока не будет решен вопрос о его будущем.
Ковачич ранее трижды общался с руководителями и главным тренером команды Хуленом Лопетегі с просьбой отпустить его в другой клуб, где он будет получать больше игрового времени, но "Реал" отказывался его продавать.
В прошлом сезоне центральный полузащитник сыграл за мадридцев 36 матчей в различных турнирах и отдал 3 результативные передачи.
- 1 августа украинский голкипер Андрей Лунин сыграл первый матч в составе "Реала".
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