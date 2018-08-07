Хорватский футболист устроил демарш в "Реале"

7 августа, 2018, 09:02

Хорватский полузащитник Матео Ковачич отказался тренироваться с мадридским "Реалом"

Об этом сообщает Marca.

Хорватский хавбек 6 августа не приехал на базу мадридского клуба в Вальдебабас и в разговоре с руководством "Реала" объяснил, что не будет тренироваться, пока не будет решен вопрос о его будущем.

Ковачич ранее трижды общался с руководителями и главным тренером команды Хуленом Лопетегі с просьбой отпустить его в другой клуб, где он будет получать больше игрового времени, но "Реал" отказывался его продавать.

В прошлом сезоне центральный полузащитник сыграл за мадридцев 36 матчей в различных турнирах и отдал 3 результативные передачи.