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Как теннисистка Свитолина играла против мужчин в футбол

Украинские теннисистки Элиан Свитолина и Леся Цуренко приняли участие в выставочном футбольном матче

Свитолина и Цуренко присоединились к другим участницам турнира WTA Premier 5 в Монреале (Канада), которые приняли участие в показательном футбольном матче. За девушек также выступили Дарья Гаврилова, Дарья Касаткина и Кристина Младенович, а соперниками теннисисток стали футболисты клуба "Монреаль Импакт".

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