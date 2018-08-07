Как теннисистка Свитолина играла против мужчин в футбол
7 августа, 2018, 10:54
Украинские теннисистки Элиан Свитолина и Леся Цуренко приняли участие в выставочном футбольном матче
Свитолина и Цуренко присоединились к другим участницам турнира WTA Premier 5 в Монреале (Канада), которые приняли участие в показательном футбольном матче. За девушек также выступили Дарья Гаврилова, Дарья Касаткина и Кристина Младенович, а соперниками теннисисток стали футболисты клуба "Монреаль Импакт".
- Ранее Элина Свитолина стала главной звездой приема в честь открытия Вібмлдонського турнира.
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