Гривна продолжает падение вторую неделю подряд

7 августа, 2018, 09:28

На вторник, 7 августа, Нацбанк установил курс гривны на уровне 27,13 грн/$ и 31,32 грн/евро

Об этом повіомляє сайт НБУ.

На черном рынке по данным финансового портала "Минфин" 7 августа по состоянию на 9:30 доллар в среднем покупают по 27,28 грн, продают по 27,38 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 27,25-27,5 грн/долл., продажи - в пределах 27,32-27,9 грн/долл.

Ранее НБУ установил курс на 6 августа на уровне 27,09 грн/долл. 3 августа доллар стоил 27,01 грн.

В НБУ объяснили удешевление гривны перечислением компаниями дивидендов за границу и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа.