Гривна продолжает падение вторую неделю подряд
7 августа, 2018, 09:28
На вторник, 7 августа, Нацбанк установил курс гривны на уровне 27,13 грн/$ и 31,32 грн/евро
Об этом повіомляє сайт НБУ.
На черном рынке по данным финансового портала "Минфин" 7 августа по состоянию на 9:30 доллар в среднем покупают по 27,28 грн, продают по 27,38 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 27,25-27,5 грн/долл., продажи - в пределах 27,32-27,9 грн/долл.
Ранее НБУ установил курс на 6 августа на уровне 27,09 грн/долл. 3 августа доллар стоил 27,01 грн.
В НБУ объяснили удешевление гривны перечислением компаниями дивидендов за границу и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа.
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