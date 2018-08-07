Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

7 августа, 2018, 10:49

Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передает "Польское радио".

"То, что произошло в Грузии в 2008 году, а затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", – сказал он.

Реакция ЕС на российскую агрессию против Грузии была "большой ошибкой", считает дипломат. "Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены", – отметил Ринкевичс.

Министр подчеркнул: Латвия, Литва и Польша хотят, чтобы Киев и Тбилиси стали членами НАТО.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс добавил, что, к сожалению, война в Грузии в 2008 году "не всколыхнула мир".

"Поэтому мы хотим напомнить о том, что произошло. Мы должны поддерживать фундаментальную позицию, чтобы агрессор выполнял международные обязательства", - сказал он.