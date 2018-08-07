Facebook хочет знать, как вы тратите свои деньги. И просит банки "поделиться" информацией
Об этом пишет издание Futurism.
Сообщается, что гигант социальных сетей интересуется всем, от балансов счетов клиентов до их операций с кредитными карточками.
Такие программы, как PayPal и Venmo, доминируют на растущей арене мобильной коммерции, а банки хотят получить больший кусок пирога. И партнерство с Facebook может помочь им в этом.
В обмен на финансовые данные Facebook предлагает банкам присутствие в своем приложении Messenger. Эта программа насчитывает 1,3 миллиарда пользователей и служит центром торговли компании.
Пользователи Messenger уже могут отправлять и получать деньги через приложение. На данный момент, по крайней мере, пользователи должны зарегистрироваться, чтобы связать профиль со своим банковским счетом.
Партнерство с банками может связать пользователей непосредственно с их банками (не спрашивая пользователей Messenger хотят ли они принимать участие в услуге).
Они также могут использовать его для непосредственного контакта с представителями службы поддержки клиентов кредитных карт Facebook. Возможно, приложение могло бы выступать в качестве канала связи и для банков.
Facebook также предполагает, что он может, возможно, интегрировать предупреждение о мошенничестве банков или счета в приложение.
Компания также обещает, что не будет использовать финансовые данные клиентов для улучшения своего таргетинга на рекламу.
"Мы не используем данные о покупках и транзакциях в банках или компаниях для рекламы", - говорит пресс-секретарь Facebook.
"У нас также нет таких партнерств или контрактов с банками или компаниями кредитных карт, чтобы использовать данные о покупках своих клиентов для рекламы".
До сих пор банки отклоняют предложение Facebook о партнерстве. По крайней мере один из них высказал опасение по поводу конфиденциальности клиентов.
- Напомним, компания Facebook в течение последнего десятилетия предоставила данные о своих пользователях 60 производителям мобильных телефонов.
- 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
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