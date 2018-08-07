Facebook хочет знать, как вы тратите свои деньги. И просит банки "поделиться" информацией

7 августа, 2018, 14:46

Facebook просит банки - в том числе JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup - передать финансовые данные своих клиентов

Об этом пишет издание Futurism.

Сообщается, что гигант социальных сетей интересуется всем, от балансов счетов клиентов до их операций с кредитными карточками.

Такие программы, как PayPal и Venmo, доминируют на растущей арене мобильной коммерции, а банки хотят получить больший кусок пирога. И партнерство с Facebook может помочь им в этом.

В обмен на финансовые данные Facebook предлагает банкам присутствие в своем приложении Messenger. Эта программа насчитывает 1,3 миллиарда пользователей и служит центром торговли компании.

Пользователи Messenger уже могут отправлять и получать деньги через приложение. На данный момент, по крайней мере, пользователи должны зарегистрироваться, чтобы связать профиль со своим банковским счетом.

Партнерство с банками может связать пользователей непосредственно с их банками (не спрашивая пользователей Messenger хотят ли они принимать участие в услуге).

Они также могут использовать его для непосредственного контакта с представителями службы поддержки клиентов кредитных карт Facebook. Возможно, приложение могло бы выступать в качестве канала связи и для банков.

Facebook также предполагает, что он может, возможно, интегрировать предупреждение о мошенничестве банков или счета в приложение.

Компания также обещает, что не будет использовать финансовые данные клиентов для улучшения своего таргетинга на рекламу.

"Мы не используем данные о покупках и транзакциях в банках или компаниях для рекламы", - говорит пресс-секретарь Facebook.

"У нас также нет таких партнерств или контрактов с банками или компаниями кредитных карт, чтобы использовать данные о покупках своих клиентов для рекламы".

До сих пор банки отклоняют предложение Facebook о партнерстве. По крайней мере один из них высказал опасение по поводу конфиденциальности клиентов.