Электронные часы обнаружил редкую болезнь у парня и спасли его

7 августа, 2018, 13:39

Австралиец обнаружил проблему с сердцем с помощью электронных часов Apple Watch. Отклонения оказались редкой болезнью

Об этом пишет 9news.

24-летний Адам Ряды заметил, что данные о сердцебиение ночью отличаются от тех, которые видит днем. Частота биения сердца достигла 120-130 ударов в минуту. Это почти вдвое чаще, чем у здоровых людей.

Это происходило тогда, когда он отдыхал около шести часов ночью.

Парень обратился в службу спасения. Его срочно доставили в больницу и провели диагностику сердца. Оказалось, что у Адама редкая сердечная патология: насыщенная кислородом кровь поступала в правое предсердие вместо левого.

"Кровь бесполезно циркулирует вокруг легких и не выходит в другую часть его тела", – рассказал кардиохирург Уилсон.

Парню провели операцию, сейчас проходит курс реабилитации.