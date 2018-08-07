Электронные часы обнаружил редкую болезнь у парня и спасли его
7 августа, 2018, 13:39
Австралиец обнаружил проблему с сердцем с помощью электронных часов Apple Watch. Отклонения оказались редкой болезнью
Об этом пишет 9news.
24-летний Адам Ряды заметил, что данные о сердцебиение ночью отличаются от тех, которые видит днем. Частота биения сердца достигла 120-130 ударов в минуту. Это почти вдвое чаще, чем у здоровых людей.
Это происходило тогда, когда он отдыхал около шести часов ночью.
Парень обратился в службу спасения. Его срочно доставили в больницу и провели диагностику сердца. Оказалось, что у Адама редкая сердечная патология: насыщенная кислородом кровь поступала в правое предсердие вместо левого.
"Кровь бесполезно циркулирует вокруг легких и не выходит в другую часть его тела", – рассказал кардиохирург Уилсон.
Парню провели операцию, сейчас проходит курс реабилитации.
- Ранее житель Гонконга Гастон Дьякуино спас себе жизнь благодаря Apple Watch: часы прислали оповещение о слишком высоком пульсе.
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится