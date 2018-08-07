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Экс-президенты Польши и Украины в Варшаве почтят память воинов УНР


фото: ukrinform
Экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, а также экс-президент Украины Виктор Ющенко встретятся 14 августа в Варшаве для почтения памяти воинов Украинской народной республики

Об этом сообщает издание Wiez.

"Накануне польского дня армии мы встретимся на православном кладбище на варшавской Свободе на честь украинских союзников - офицеров и солдат Украинской народной армии, которые вместе с солдатами Польской армии защищали Варшаву и Европу от большевиков в 1920 году" - сообщил Ежи Рейт с Общественной инициативы заботы о могиле воинов УНР в Варшаве.

По его словам, украинские военные захоронения на варшавской Воли является символом борьбы украинцев за свое независимое государство, а также символом верности слову, данному союзнику.

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