Экс-президенты Польши и Украины в Варшаве почтят память воинов УНР
7 августа, 2018, 12:30
Экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, а также экс-президент Украины Виктор Ющенко встретятся 14 августа в Варшаве для почтения памяти воинов Украинской народной республики
Об этом сообщает издание Wiez.
"Накануне польского дня армии мы встретимся на православном кладбище на варшавской Свободе на честь украинских союзников - офицеров и солдат Украинской народной армии, которые вместе с солдатами Польской армии защищали Варшаву и Европу от большевиков в 1920 году" - сообщил Ежи Рейт с Общественной инициативы заботы о могиле воинов УНР в Варшаве.
По его словам, украинские военные захоронения на варшавской Воли является символом борьбы украинцев за свое независимое государство, а также символом верности слову, данному союзнику.
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