Девушке-контрактнику не позволили учиться в Нацакадемии сухопутных войск Сагайдачного. Берут только парней

7 августа, 2018, 13:20

Пресс-атташе 56 омпб ВСУ Полину Кравченко четвертый раз не приняли в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на обучение в академии не смогла попасть потому, что на летний проект "стань офицером за год" девушек не набирают.

"Опять нас ограничивают, и закон о гендерном равенстве не до конца гендерный. Приехала, чтобы стать командиром взвода артиллерийских подразделений - говорят невозможно. Только я почему-то начала службу с "невозможного» наводчика пушки МТ-12. Если взяли в армию женщину, в контракте написали карьерный рост и остальное, будьте добры", - подчеркнула Кравченко.