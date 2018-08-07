Девушке-контрактнику не позволили учиться в Нацакадемии сухопутных войск Сагайдачного. Берут только парней
7 августа, 2018, 13:20
Пресс-атташе 56 омпб ВСУ Полину Кравченко четвертый раз не приняли в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что на обучение в академии не смогла попасть потому, что на летний проект "стань офицером за год" девушек не набирают.
"Опять нас ограничивают, и закон о гендерном равенстве не до конца гендерный. Приехала, чтобы стать командиром взвода артиллерийских подразделений - говорят невозможно. Только я почему-то начала службу с "невозможного» наводчика пушки МТ-12. Если взяли в армию женщину, в контракте написали карьерный рост и остальное, будьте добры", - подчеркнула Кравченко.
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