Британия попросит Москву выдать россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службах безопасности.
Лондон считает россиян причастными к применению вещества "Новичок" на британской территории.
Решение послать в Москву запрос приняли после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни следователей Министерства внутренних дел и британских спецслужб. В результате расследования собрали сведения о двух подозреваемых россиянах – от момента их прибытия в Великобританию до момента вылета с территории Соединенного Королевства.
Собеседник сравнил случай Скрипалей с историей экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.
- Как сообщалось, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя.
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