Британия попросит Москву выдать россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - СМИ

7 августа, 2018, 11:08

Великобритания подготовила запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери и Эймсбери четырех человек, один из которых скончался

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службах безопасности.

Лондон считает россиян причастными к применению вещества "Новичок" на британской территории.

Решение послать в Москву запрос приняли после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни следователей Министерства внутренних дел и британских спецслужб. В результате расследования собрали сведения о двух подозреваемых россиянах – от момента их прибытия в Великобританию до момента вылета с территории Соединенного Королевства.

Собеседник сравнил случай Скрипалей с историей экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.