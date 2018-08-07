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Апелляционный суд восстановил Бочковского на должности руководителя ГСЧС, ему выплатят 500 тыс. грн


фото: REUTERS
Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении на должности начальника Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергея Бочковского

Об этом сообщает "112 канал".

По словам адвокатов Бочковского, экс-чиновник может выйти на работу или сегодня вечером, или завтра утром. Сейчас они ожидают печатную версию судебного решения.

"Также суд постановил, что Сергею Бочковському должны компенсировать всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это более 500 тыс. гривен", - передает корреспондент.

Сам Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу, должны нести ответственность. "Относительно того, что сделали со мной и с моим заместителем, когда на людей, которые год работали на народ, помогая и создавая ту систему гражданской защиты, которая была признана одной из лучших даже нашими западными коллегами, дали высшую награду - наручники, то за это должны понести ответственность", - сказал он после заседания.

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