Апелляционный суд восстановил Бочковского на должности руководителя ГСЧС, ему выплатят 500 тыс. грн
Об этом сообщает "112 канал".
По словам адвокатов Бочковского, экс-чиновник может выйти на работу или сегодня вечером, или завтра утром. Сейчас они ожидают печатную версию судебного решения.
"Также суд постановил, что Сергею Бочковському должны компенсировать всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это более 500 тыс. гривен", - передает корреспондент.
Сам Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу, должны нести ответственность. "Относительно того, что сделали со мной и с моим заместителем, когда на людей, которые год работали на народ, помогая и создавая ту систему гражданской защиты, которая была признана одной из лучших даже нашими западными коллегами, дали высшую награду - наручники, то за это должны понести ответственность", - сказал он после заседания.
- Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания Кабмина были задержаны глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Они подозревались в организации коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов у компаний по завышенным ценам.
- Печерский суд 27 марта решил не применять меру пресечения для Бочковского, потому что чиновника пришлось бы отпустить из-под стражи через 72 часа после задержания - 28 марта.
- Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что прокуратура отозвала ходатайство об аресте бывшего главы ГСЧС Сергея Бочковского, чтобы расширить его. По словам Авакова, суд получит новое ходатайство об аресте Бочковского 27 марта.
- 2 апреля Сергей Бочковский вышел из СИЗО под залог в размере почти 1,2 млн грн.
- Позже сообщалось, что Бочковский и Стоецкий обвинялись в хищении бюджетных средств в размере 1 млн грн.
- В декабре 2015 года из-за отказа ГПУ подписывать обвинения Бочковскому Арсен Аваков мог уйти в отставку.
- Суд восстановил Бочковского на должности 26 апреля.
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