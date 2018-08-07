Американский бренд разработал бюстгальтер по технологии NASA
Об этом пишет издание Shape.
Разработку "умного" геля Shear Thickening Fluid, который обеспечивает динамику натяжения, начали в 2005 году инженеры из Делаверского университета - тамошние ученые опирались на предыдущие разработки для скафандров NASA. При медленном движении субстанция проявляет свойства жидкости, а когда движется с ускорением, затвердевает.
На разработку обратили внимание в Reebok, и создали на основе геля ткань Motion Sense Technology. Когда человек в одежде из такой ткани быстро движется, ткань становится плотнее и обеспечивает поддержку и компрессию; при медленных движениях ткань не так плотно прилегает к телу и позволяет свободно двигаться.
Подобную разработку чуть раньше представила компания Nike: пенополимерный материал, использованный для создания спортивного бюстгальтера Motion Adapt Bra, тоже эластичный, когда находится в покое, и становится менее растяжимым и плотным при резком движении.
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