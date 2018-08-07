Американская компания разработала линейку обуви из пластиковых бутылок
Одна пара обойдется в $ 90-190, пишет Business Insider.
Каждая пара изготовлена с 17 бутылок, которые разлагаются около 400 лет. В линейку PET Vivobarefoot войдут спортивные туфли, городские ботинки и сапоги. В компании отмечают, что такая обувь прослужит на 50% дольше, чем обычное.
По данным Bivfoot Vivobarefoot, в 2017 году люди по всему миру купили около 1 млн пластиковых бутылок с водой. Большая часть из них оказалась в водоемах, а потом попала в океан. Больше половины из них изготовлены из ПЭТ, который поддается переработке, однако лишь 7% бутылок использовались повторно.
Напомним, одной из острейших проблем экологии является загрязнение Мирового океана. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорной "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
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