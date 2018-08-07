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Американская компания разработала линейку обуви из пластиковых бутылок

Американская компания Bivfoot Vivobarefoot запустила производство ортопедической обуви из переработанных пластиковых бутылок

Одна пара обойдется в $ 90-190, пишет Business Insider.

Каждая пара изготовлена с 17 бутылок, которые разлагаются около 400 лет. В линейку PET Vivobarefoot войдут спортивные туфли, городские ботинки и сапоги. В компании отмечают, что такая обувь прослужит на 50% дольше, чем обычное.

По данным Bivfoot Vivobarefoot, в 2017 году люди по всему миру купили около 1 млн пластиковых бутылок с водой. Большая часть из них оказалась в водоемах, а потом попала в океан. Больше половины из них изготовлены из ПЭТ, который поддается переработке, однако лишь 7% бутылок использовались повторно.

Напомним, одной из острейших проблем экологии является загрязнение Мирового океана. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорной "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

  • Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
  • Британский дайвер Вещь Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, неподалеку от побережья индонезийского туристического курорта Бали, но вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
  • Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусора
  • Японские ученые нашли и улучшили бактерию, которая уничтожает пластик за несколько дней.
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