Афины отреагировали на решение РФ выслать греческих дипломатов
Об этом передает Еkathimerini.
6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, которая информирует о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на "недружественные действия Афин" в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.
В своем заявлении Москва не назвала высланных ею греческих дипломатов и не сказала, когда она просила их покинуть страну. Дипломатические источники в Афинах охарактеризовали реакцию Москвы как "асимметричную", отметив, что шаг Греции в июле состоялся в ответ на "беспредельные" действия российских чиновников. Те же источники заявили, что Афины рассмотрят ответ РФ.
- Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.
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