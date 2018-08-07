5 популярных смартфонов, которые покупали чаще всего за всю историю

7 августа, 2018, 11:26

В рейтинг самых популярных телефонов попали не только iPhone от Apple. В пятерке лидеров - три наиболее известных бренда

Об этом пишет Appleinsider.

5. Samsung Galaxy S3 и iPhone 5

Yf пятой строчке оказались два смартфона. Это Samsung Galaxy S3 и iPhone 5. Эти устройства выпустили в 2012 году, и они стали одинаково популярными среди пользователей. Каждая из компаний продала по 70 млн этих моделей.

4. iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Apple продала 78 миллионов этих устройств. Главное их преимущество - это защита от влаги и пыли, которые впервые появилась в iPhone. Также в iPhone 7 Plus появилась качественная двойная камера.

3. Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 выпустили в 2013 году. Модель продали в 80 млн экземпляров. У этого смартфона не было значительных особенностей, и он стал хорошим продолжением линейки Galaxy S.

2. Nokia 5230

Не только Apple и Samsung есть в рейтинге. Смартфон Nokia 5230 выпустили в 2009 году. Это простой и доступный сенсорный смартфон. Он даже не поддерживал Wi-Fi. Устройство работало на операционной системе Symbian.

Nokia 5230 делал снимки с помощью 2-мегапиксельной камеры без вспышки. Диагональ же экрана составляла всего 3,2 дюйма. Но даже с такими характеристиками компания смогла продать 150 млн смартфонов этой модели.

1. iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Эти модели стали первыми крупными смартфонами Apple. Это понравилось покупателям, поэтому компания продала 220 млн устройств.